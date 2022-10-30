Офицеры ВАИ ЮВО в Армении провели акцию «Автобус»

В ходе акции «Автобус» специалисты ВАИ довели до личного состава водителей и старших машин, допущенных к эксплуатации транспортных средств, изменения и дополнения в нормативные правовые акты РФ и МО РФ в области безопасности дорожного движения.
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