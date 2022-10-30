Закон, порядок, государство

693 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Andrew Kleymenov
    В ГОСТе технических выражений и обозначений НЕТ слова "дефектовка". Есть термин "ДЕФЕКТАЦИЯ"!Три причины пройт...
  • Игорь Егоров
    Беда с этими московскими и питерскими, как не заберутся на горку... так спасите помогите... то сердце останавливается...Гостя из Санкт-Пе...
  • Юрентий Сантилимонович
    Теперь пробки на дорогах станут в разы длиннее !C 1 ноября начина...

Офицеры ВАИ ЮВО в Армении провели акцию «Автобус»

Офицеры ВАИ ЮВО в Армении провели акцию «Автобус»

В ходе акции «Автобус» специалисты ВАИ довели до личного состава водителей и старших машин, допущенных к эксплуатации транспортных средств, изменения и дополнения в нормативные правовые акты РФ и МО РФ в области безопасности дорожного движения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх