Рейтинг 97% — в Steam вышел новый экшен, в котором игрокам нужно сражаться на сам...

Рейтинг 97% — в Steam вышел новый экшен, в котором игрокам нужно сражаться на самолетах и вертолетахВчера (16 октября) в раннем доступе Steam вышел аркадный авиасимулятор под названием Nuclear Option, который за день получил очень положительные отзывы от геймеров.