Франция предрекла беспорядок в экономике США. Всего одно увольнение

Трамп грозится уволить главу ФРС из-за нежелания регулятора снижать ключевую ставку. Глава французского Минфина предупредил, что еще больше инвесторов утратят доверие к США, а экономика страны будет дезорганизованаДональд Трамп и Джером Пауэлл (Фото: Carlos Barria / Reuters) Президент США Дональд Трамп надолго подорвал доверие к доллару своими «агрессивными действиями насчет пошлин», но если он уволит главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, «доверие пострадает еще больше, учитывая развитие событий на рынке облигаций».