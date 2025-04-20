Страна и люди
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Страна и люди

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Франция предрекла беспорядок в экономике США. Всего одно увольнение

Франция предрекла беспорядок в экономике США. Всего одно увольнение

Трамп грозится уволить главу ФРС из-за нежелания регулятора снижать ключевую ставку. Глава французского Минфина предупредил, что еще больше инвесторов утратят доверие к США, а экономика страны будет дезорганизованаДональд Трамп и Джером Пауэлл (Фото: Carlos Barria / Reuters) Президент США Дональд Трамп надолго подорвал доверие к доллару своими «агрессивными действиями насчет пошлин», но если он уволит главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, «доверие пострадает еще больше, учитывая развитие событий на рынке облигаций».

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Комментарии
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Maxim
В Китае, как и в СССР вообще Госбанк, подчиняется правительству, деньги печатать самодурно, какая тут экономика.. Вот и проболтался, что все - глобалисты, в свой карман мутят.. Всех уволить!
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