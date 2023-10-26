Нечаев потребовал сократить количество неквалифицированных мигрантов

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что дешевая рабочая сила дорого обходится бюджету. Мигрант платит несколько тысяч рублей в месяц за патент, а обучение его ребенка в школах обходится бюджету в разы больше и платят за это россияне.
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