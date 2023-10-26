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Нечаев потребовал сократить количество неквалифицированных мигрантов

Нечаев потребовал сократить количество неквалифицированных мигрантов

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что дешевая рабочая сила дорого обходится бюджету. Мигрант платит несколько тысяч рублей в месяц за патент, а обучение его ребенка в школах обходится бюджету в разы больше и платят за это россияне.

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