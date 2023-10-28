Мурашко: из обязанностей медработников уберут немедицинские функции

РИАМО - 28 окт. Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что реализация проекта по увеличению производительности труда уберет из обязанностей медработников функции, не связанные с медицинской деятельностью.
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