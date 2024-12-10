Директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил о приближении к достижению целей спецоперации. По его словам, украинская армия находится на грани краха, а режим Зеленского утратил легитимность и способность к переговорам.
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