Врач дала советы по борьбе с джетлагом

При смене часовых поясов организм не успевает адаптироваться к новому времени, сбиваются биологические часы, поэтому могут появляться такие симптомы как недомогание, сонливость или отсутствие сна, головные боли различной этиологии, усталость.
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