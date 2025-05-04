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Врач дала советы по борьбе с джетлагом

Врач дала советы по борьбе с джетлагом

При смене часовых поясов организм не успевает адаптироваться к новому времени, сбиваются биологические часы, поэтому могут появляться такие симптомы как недомогание, сонливость или отсутствие сна, головные боли различной этиологии, усталость.

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