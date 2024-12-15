Почему все так с Сирией, Украиной и Донбассом? Вот власть Башара Асада в Сирии слиняла за неделю. А власть Николая Романова в феврале-марте 1917 тоже слиняла за неделю.
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Почему все так с Сирией, Украиной и Донбассом? Вот власть Башара Асада в Сирии слиняла за неделю. А власть Николая Романова в феврале-марте 1917 тоже слиняла за неделю.
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