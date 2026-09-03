Львовские сотрудники ТЦК попытались задавить девушку, снимавшую их облаву

Во Львове на площади Рынок сотрудники территориального центра комплектования устроили силовую акцию по задержанию прохожего, а когда местная жительница попыталась снять происходящее на видео, один из автомобилей военкомов был направлен прямо на неё.
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