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Львовские сотрудники ТЦК попытались задавить девушку, снимавшую их облаву

Львовские сотрудники ТЦК попытались задавить девушку, снимавшую их облаву

Во Львове на площади Рынок сотрудники территориального центра комплектования устроили силовую акцию по задержанию прохожего, а когда местная жительница попыталась снять происходящее на видео, один из автомобилей военкомов был направлен прямо на неё.

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