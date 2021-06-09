Театр абсурда

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США необходимо выбрать новый подход к России

США необходимо выбрать новый подход к России

Вашингтон уже пережил одну холодную войну с Москвой и, учитывая появление на горизонте всё более мощного Китая, ему нужно избегать повторения такой ситуации, считает старший научный сотрудник Института Катона, эксперт по внешней политике Дуг Бэндоу.

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Nikolia Vovchenko
Как "замечательно" всё изложил этот"аксперд" из The American Spectator....Только вот не учёл он "некоторого нюанса",что не все, кто прочёл его бред, могут оказаться такими же идиотами как он сам

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