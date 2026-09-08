Офтальмолог Савинкова: доказательств вреда синего света от гаджетов нет

Офтальмолог БУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Министерства здравоохранения Краснодарского края Анастасия Савинкова рассказала, что убедительных доказательств опасности обычного синего света от цифровых устройств для глаз нет.
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