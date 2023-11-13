Подрыв «Северного потока»: Washington Post и Spiegel обвиняют в диверсии украинского полковника

Издания Spiegel и Washington Post опубликовали совместное расследование, согласно которому полковник Сил специальных операций Украины Роман Червинский возглавил команду, взорвавшую три нитки газопровода «Северный поток» в сентябре 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии