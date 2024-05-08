Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о кардинальных переменах в своей жизни, заявив в социальных сетях о намерении оставить в прошлом споры с бывшим мужем и алкогольные инциденты.
Звезда шоу «Дом-2» Саша Черно сообщила, что отказалась от алкоголя
Комментарии
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Natalia Ivanova
Пост лживый. Каждый день наблюдаем, как бегемотоподобное существо калдырит по чёрному и гоняется за молодыми парнями, стягивая с них трусы. Зрелище отвратительно омерзительное вообще наблюдать за пьяным в дым существом. А уж о том, что бросила больного на всю голову ущербного ребёнка вообще молчим.
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13 час.
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