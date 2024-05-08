Звезда шоу «Дом-2» Саша Черно сообщила, что отказалась от алкоголя

Natalia Ivanova

Пост лживый. Каждый день наблюдаем, как бегемотоподобное существо калдырит по чёрному и гоняется за молодыми парнями, стягивая с них трусы. Зрелище отвратительно омерзительное вообще наблюдать за пьяным в дым существом. А уж о том, что бросила больного на всю голову ущербного ребёнка вообще молчим.