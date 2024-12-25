Мигранты и терроризм: прямая взаимосвязь

Новость о том, что исполнителем теракта на Рязанском проспекте в Москве, при котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, оказался «ценный специалист» из Узбекистана, не вызвала особого удивления, потому что именно мигранты в большинстве случаев совершают теракты в России.