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Пятый канал

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В Кремле исключили встречу Путина и Зеленского на саммите G20

В Кремле исключили встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Дмитрий Песков заявил, что переговоры лидеров России и Украины на мероприятии в Майами невозможны. Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G20 в Майами не состоится.

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