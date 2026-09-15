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Царьград

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La Nacion: Врач Бургос сравнила ценность куриных и перепелиных яиц

La Nacion: Врач Бургос сравнила ценность куриных и перепелиных яиц

Врач Мария Мерседес Бургос по данным La Nacion сравнила пищевую ценность куриных и перепелиных яиц, отметив, что оба продукта богаты питательными веществами, однако перепелиные яйца содержат больше железа, калия и витаминов.

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