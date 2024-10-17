Премьера гиперкара Ferrari F80: четыре мотора, 1184 сил и 2,15 секунды до сотни

Сегодня прошла официальная презентация Ferrari F80 – нового гиперкара из Маранелло, призванного не просто успешно конкурировать с лучшими в мире представителями класса , а, скажем прямо, «переписать историю жанра»! Более десяти лет прошло после премьеры той самой легендарной LaFerrari, и вот итальянский производитель представил её преемника, и надо сказать, F80 сильно отличается от предшественника.