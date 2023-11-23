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Не только о футболе

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Занзибар готов сыграть с Россией, Норманн заплатит «Ростову» за разрыв контракта, интервью Дзагоева, Францию могут дисквалифицировать с ЧМ U17 и другие новости

Занзибар готов сыграть с Россией, Норманн заплатит «Ростову» за разрыв контракта, интервью Дзагоева, Францию могут дисквалифицировать с ЧМ U17 и другие новости

1. Сборные Занзибара и Танзании готовы сыграть с Россией в 2024 году: «Российская Федерация – хороший партнер с отличной репутацией».

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Комментарии
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КузнецовВВ
Чикунова не чемпионка мира, она рекордсменка мира на коронной дистанции Ефимовой (200 метров брассом)
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3 час.
Лена Мисько
Лука Модрич сыграет на своём 9-м крупном турнире за сборную Хорватии. ▫️ ЧМ-2006 ▫️ ЕВРО-2008 ▫️ ЕВРО-2012 ▫️ ЧМ-2014 ▫️ ЕВРО-2016 ▫️ ЧМ-2018 ▫️ ЕВРО-2020 ▫️ ЧМ-2022 ▫️ ЕВРО-2024
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3 час.
Лена Мисько
Он у них и за маму тоже?
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3 час.

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