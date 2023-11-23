Занзибар готов сыграть с Россией, Норманн заплатит «Ростову» за разрыв контракта, интервью Дзагоева, Францию могут дисквалифицировать с ЧМ U17 и другие новости

Чикунова не чемпионка мира, она рекордсменка мира на коронной дистанции Ефимовой (200 метров брассом)

Лука Модрич сыграет на своём 9-м крупном турнире за сборную Хорватии. ▫️ ЧМ-2006 ▫️ ЕВРО-2008 ▫️ ЕВРО-2012 ▫️ ЧМ-2014 ▫️ ЕВРО-2016 ▫️ ЧМ-2018 ▫️ ЕВРО-2020 ▫️ ЧМ-2022 ▫️ ЕВРО-2024

Лена Мисько

Он у них и за маму тоже?