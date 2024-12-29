Харун аль-Мамун против Великой пирамиды Место, где ход аль-Мамуна соединяется с Восходящим Проходом внутри пирамиды Хуфу«Касим увидел пещеру, полную сокровищ, и совсем потерял голову от радости.
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Харун аль-Мамун против Великой пирамиды Место, где ход аль-Мамуна соединяется с Восходящим Проходом внутри пирамиды Хуфу«Касим увидел пещеру, полную сокровищ, и совсем потерял голову от радости.
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