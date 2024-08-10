Xiaomi представила новый детский планшет для рисования Mijia Drawing Tablet

Xiaomi продолжает расширять линейку продуктов, предназначенных для семейного использования. Новый детский планшет для рисования Mijia - это уникальный инструмент для развития творческих способностей и талантов детей.
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