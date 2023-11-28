Экс-игрок Масалитин ждет интересной игры от "Динамо" и "Зенита" в Кубке России

Бывший футболист московских "Спартака" и ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии "Газете.Ru" поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала пути РПЛ Кубка России, в котором сойдутся столичное "Динамо" и петербургский "Зенит", и признался, что ждет интересной игры.