Экс-игрок Масалитин ждет интересной игры от "Динамо" и "Зенита" в Кубке России

Бывший футболист московских "Спартака" и ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии "Газете.Ru" поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала пути РПЛ Кубка России, в котором сойдутся столичное "Динамо" и петербургский "Зенит", и признался, что ждет интересной игры.
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