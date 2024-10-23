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В Плёсе отреставрируют храм, который при советской власти использовался как электроподстанция

В Плёсе отреставрируют храм, который при советской власти использовался как электроподстанция

Петропавловская церковь находится на горе Левитана.Комитет Ивановской области по охране культурного наследия подал заявку на включение в госпрограмму реставрации церкви Петра и Павла в Плёсе.

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