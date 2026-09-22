Стубб назвал потенциальную встречу Путина и Зеленского "джекпотом"

Президент Финляндии Александр Стубб считает возможную встречу Путина и Зеленского на G20 в Майами "джекпотом".
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