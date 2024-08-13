СВИБЛОВО
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СВИБЛОВО

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Свежие комментарии

  • Сергей Долгополов
    Давайте ещё к чему нибудь призовем ,пока эти не нормальные на самокатах убивают нас,ладно когда они сами калечатся,но...Самокатчики столк...
  • Сергей О
    Блин что делают 28000 пленных что сети не могут плестиВ Свиблове открыл...

В штабе «Единой России» на выборах в МГД обсудили новые проекты поддержки бойцов СВО

В штабе «Единой России» на выборах в МГД обсудили новые проекты поддержки бойцов СВО

В зону СВО на этой неделе отправляется 25-й гуманитарный конвой «Единой России» В общественном штабе «Единой России» обсудили новые проекты, направленные на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и мирных жителей новых регионов РФ.

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