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Сергей Силкин о Сергее Семаке: В «Зените» очень капризные легионеры, и я даже не знаю, кто ещё смог бы успешно руководить ими

Сергей Силкин о Сергее Семаке: В «Зените» очень капризные легионеры, и я даже не знаю, кто ещё смог бы успешно руководить ими

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин, в интервью для портала «Евро-Футбол.Ру», выразил своё мнение относительно признания Сергея Семака, возглавляющего санкт-петербургский «Зенит», лучшим тренером завершившегося сезона Российской премьер-лиги.

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