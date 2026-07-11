Сергей Силкин о Сергее Семаке: В «Зените» очень капризные легионеры, и я даже не знаю, кто ещё смог бы успешно руководить ими

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин, в интервью для портала «Евро-Футбол.Ру», выразил своё мнение относительно признания Сергея Семака, возглавляющего санкт-петербургский «Зенит», лучшим тренером завершившегося сезона Российской премьер-лиги.
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