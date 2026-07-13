Значительные транспортные улучшения произошли на юго-востоке столицы за пять лет

За последние пять лет транспортный каркас Юго-Восточного округа Москвы пополнился несколькими крупными объектами: открыты станции Большой кольцевой линии (БКЛ), в составе МЦД-2 заработали городские вокзалы «Курьяново» и «Печатники», запущены МЦД-3 и МЦД-4.