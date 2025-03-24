Два уникальных грузовика ЗИЛ на бездорожье – инженеры против «самодельщиков»

В очередной раз не дают покоя авторам канала «Полигон-98» лавры советских инженеров. В новой поездке они решили проверить, какой грузовик ЗИЛ лучше – заводской трехосный, или самодельный, похожий, но с колесной формулой 4х4.
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