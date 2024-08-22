The New York Times: Байден одобрил глубоко засекреченную ядерную доктрину США

Америка уже откровенно забегала по потолку. У ребят всё настолько плохо, что и признать боятся. Ещё недавно они планировали как победят тех, победят этих, всех разгромят и будут «лидерствовать», а теперь Байден переписывает ядерную доктрину США (!), потому что в Пентагоне прямо признались, что ожидают скоординированный отпор сразу трёх ядерных держав – России, Китая и Северной Кореи.