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Царьград

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Скандал с истребителями F-16: парламент Польши потребовал ответов у Минобороны

Скандал с истребителями F-16: парламент Польши потребовал ответов у Минобороны

Депутат польского парламента Анджей Сливка направил официальный запрос министру обороны Владиславу Косиняку-Камышу и потребовал разъяснить ситуацию с техническим состоянием американских истребителей F-16, поставленных в Польшу.

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