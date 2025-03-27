Скандал с истребителями F-16: парламент Польши потребовал ответов у Минобороны

Депутат польского парламента Анджей Сливка направил официальный запрос министру обороны Владиславу Косиняку-Камышу и потребовал разъяснить ситуацию с техническим состоянием американских истребителей F-16, поставленных в Польшу.
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