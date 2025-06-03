На Сицилии произошло мощное извержение вулкана Этна

Мэр Катании в интервью Corriere della Sera заявил, что "все в норме и под контролем". В понедельник произошло мощное извержение вулкана Этна, самого высокого и активного вулкана в Европе, поднявшего в воздух клубы дыма.
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