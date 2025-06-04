Роман Ротенберг может возглавить «Витязь» на фоне долга в 200 млн рублей

Бывший тренер СКА Роман Ротенберг ведёт переговоры с «Витязем», стремясь встать во главе команды. На фоне долга в 200 млн рублей Ротенберг ищет пути стабилизации ситуации и стремится сохранить игроков перед новым сезоном.