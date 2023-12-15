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Психиатр Шуров: ложные воспоминания и бедный словарный запас – признаки деменции

Психиатр Шуров: ложные воспоминания и бедный словарный запас – признаки деменции

Выявить признаки деменции можно на раннем этапе заболевания. К таким симптомам относят ухудшение памяти, потерю знаний и навыков, появление ложных воспоминаний и обеднение словарного запаса, рассказал врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров.

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