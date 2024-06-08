Стали известны подробности суда над экс-главой «Автодора» Кельбахом

Бывшему председателю правления госкомпании «Автодор» Сергею Кельбаху грозит до 14 лет лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями в момент строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
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