Слова Дональда Трампа о близком завершении конфликта на Украине совпали с оценками российских экспертов: по их мнению, сочетание военных неудач ВСУ, ударов по тыловой инфраструктуре и тяжелого экономического положения действительно подводит СВО к развязке Что может стать для Киева точкой невозврата ….