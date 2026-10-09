Слова Дональда Трампа о близком завершении конфликта на Украине совпали с оценками российских экспертов: по их мнению, сочетание военных неудач ВСУ, ударов по тыловой инфраструктуре и тяжелого экономического положения действительно подводит СВО к развязке Что может стать для Киева точкой невозврата ….
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