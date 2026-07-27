Клюквенный сок полезен для мозга

Исследовательский коллектив из Королевского колледжа Лондона провел эксперимент, целью которого было выяснить, как постоянное потребление клюквенного сока влияет на настроение, память и силу стресса у студентов.
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