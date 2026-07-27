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Медицина 2.0

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Клюквенный сок полезен для мозга

Клюквенный сок полезен для мозга

Исследовательский коллектив из Королевского колледжа Лондона провел эксперимент, целью которого было выяснить, как постоянное потребление клюквенного сока влияет на настроение, память и силу стресса у студентов.

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