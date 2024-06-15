ВС США нанесли удар по лидеру сомалийских исламистов — NBC

Удар по лидеру сомалийской террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)* Абдулкадиру Мумину нанесли американские военные в конце мая сомалийского города Босасо, 15 июня передает телеканал NBC со ссылкой на источники в правительстве африканского государста.