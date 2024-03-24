Экс-дизайнер Jaguar построил электровэн для людей с ограниченными возможностями

Бывший дизайнер Jaguar Иэн Кэллам, создавший собственную студию Callum, анонсировал новый проект. Вместо с британской фирмой Motability Operations специалисты реализовали проект eVita — полностью электрический фургон, компоновка которого оптимизирована для использования колясочниками без необходимости пересаживаться со своего кресла в сиденье автомобиля.