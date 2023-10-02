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В Австралии фермер случайно поймал животное, которое уже более 100 лет считали пропавшим

В Австралии фермер случайно поймал животное, которое уже более 100 лет считали пропавшим

Живущий в глухом австралийском штате фермер пытался обезопасить кур и поставил ловушку. К утру он обнаружил внутри странное животное — позднее выяснилось, что 3-х килограммовый хищник, способный в одиночку разорить птичник, уже более 100 лет считался полностью пропавшим.

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Комментарии
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И
Игорь
&quot;В Австралии фермер случайно поймал животное, которое уже более 100 лет считали пропавшим&quot;.  Ну кто так пишет?!!!)) Автор, не пропавшим, а вымершим животным! Что за корявый язык?!!!
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1 д.
Элеонора Коган
И что же фермер сделал с бедной куницей?
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15 час.

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