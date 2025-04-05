Как получать от еды настоящее удовольствие и съедать столько, сколько нужно вашему организму Современный ритм жизни диктует свои условия: мы едим на бегу, за просмотром сериалов, в стрессе или в компании телефона.
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