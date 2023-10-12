Крушение Ту-104 в 1973 году: самый страшный теракт в истории советской авиации

Согласно официальным данным, данный акт терроризма в СССР является самым масштабным в истории СССР. В результате происшествия, которое произошло 18 мая 1973 года на борту пассажирского авиалайнера Ту 104А, погибли 81 человек, в основном пассажиры самолета, а также 9 членов экипажа.