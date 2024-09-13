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Названы лучшие продукты питания, способные утихомирить изжогу

Названы лучшие продукты питания, способные утихомирить изжогу

Определенное питание может помочь избавиться от изжоги – ощущения жжения или дискомфорта в груди, вызванного попаданием желудочного сока в пищевод, рассказала врач-эндокринолог Динара Иксанова.

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