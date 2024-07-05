Америку готовят к сильному землетрясению — в последнее время стало появляться всё больше сообщений, что событие такого рода вот-вот произойдет в США.
«Да не будет её, Америки»: США готовят к мегаземлетрясению
Комментарии
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Владимир Андрианов
Да, Данила Багров был прав, скоро вашей Америке кирдык....
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8 час.
лл
лина любимцева
Жаль только индейцев, коренных жителей Америки. Им драпать-то будет некуда.Так называемые "американцы" возвратятся в Европу. откуда завились в Америку; чернокожие вернутся в Африку, на свою историческую изначальную Родину, а куда индейцам деваться? ЗЕМЛЯ очищается от европейских паразитов, жаль, индейцы пострадают...
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6 час.
Игорь Максаков
Бог терпелив, но не настолько, чтобы эти черти правили бал на Земле.
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3 час.
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