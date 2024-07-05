«Да не будет её, Америки»: США готовят к мегаземлетрясению

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лина любимцева

Жаль только индейцев, коренных жителей Америки. Им драпать-то будет некуда.Так называемые "американцы" возвратятся в Европу. откуда завились в Америку; чернокожие вернутся в Африку, на свою историческую изначальную Родину, а куда индейцам деваться? ЗЕМЛЯ очищается от европейских паразитов, жаль, индейцы пострадают...