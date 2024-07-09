Кулеба: Украина потребует в Вашингтоне разрешения бить по аэродромам в РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении украинской делегации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским, обсудить вопрос использования дальнобойного оружия США для нанесения ударов по аэродромам на территории России во время саммита НАТО в Вашингтоне.