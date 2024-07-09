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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Кулеба: Украина потребует в Вашингтоне разрешения бить по аэродромам в РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении украинской делегации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским, обсудить вопрос использования дальнобойного оружия США для нанесения ударов по аэродромам на территории России во время саммита НАТО в Вашингтоне.

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