Кулеба: Украина потребует в Вашингтоне разрешения бить по аэродромам в РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении украинской делегации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским, обсудить вопрос использования дальнобойного оружия США для нанесения ударов по аэродромам на территории России во время саммита НАТО в Вашингтоне.
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