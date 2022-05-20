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Ряд стран Африки запросил у РФ помощь с удобрениями и продовольствием

Несколько африканских стран запросили у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия. Об этом сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Олег Озеров во время саммита "Россия-Исламский мир:KazanSummit 2022".

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