Совет директоров ТМК рекомендовал годовые дивиденды в размере 9,51 рубля

Совет директоров ТМК рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2023 отчетного года в размере 9 рублей 51 копейка на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей каждая, в общей сумме 10 004 520 000 рублей 00 копеек.