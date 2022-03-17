В филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере «Аврора» открылась временная выставка «Полное погружение. Подводный флот России»

Выставка призвана рассказать о создании Подводного флота России, а также акцентировать внимание посетителей на развитии атомного подводного флота России.
Популярные статьи
- В главной базе Северного флота прошла акция в поддержку российских военнослужащих
- В Краснодарском крае полицейские проводят мероприятия по профилактике возникновения экстремистской идеологии в молодежной среде
- Более шести с половиной килограммов мефедрона изъяли Ленинградской области транспортные полицейские
Свежие комментарии