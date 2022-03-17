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В филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере «Аврора» открылась временная выставка «Полное погружение. Подводный флот России»

В филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере «Аврора» открылась временная выставка «Полное погружение. Подводный флот России»

Выставка призвана рассказать о создании Подводного флота России, а также акцентировать внимание посетителей на развитии атомного подводного флота России.

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