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FiNE NEWS

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Как правильно подготовить ребенка к первому дню в школе и поддержать его 1 сентября

Первый день в школе является значимым событием для всей семьи. Родителям первоклассника важно не только вовремя подготовить ребенка к занятиям, но и помочь справиться с волнением, познакомиться с новой обстановкой и грамотно завершить насыщенный день.

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