Россиянам рассказали о правилах прохождения техосмотра в 2025 году

Прохождение техосмотра для владельцев легковых авто и мотоциклов носит добровольный характер. Об этом рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии