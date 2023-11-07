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«Сочи» спасся в игре с «Динамо», уступая 1:3 к 62-й минуте. В лайве на ничью давали 14.00

«Сочи» и «Динамо» сыграли вничью (3:3) в 14-м туре чемпионата России. Московский клуб вел со счетом 3:1 до 62-й минуты.

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