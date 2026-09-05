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Царьград

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"Это всё равно либералы": Политолог Журавлёв предупредил о приватизации власти в России

"Это всё равно либералы": Политолог Журавлёв предупредил о приватизации власти в России

Пока избиратели следят за политическими баталиями, в верхах идёт совсем другой процесс. Политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв объяснил, почему элиты поляризуются, а власть приватизируется через госкорпорации.

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