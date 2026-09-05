"Это всё равно либералы": Политолог Журавлёв предупредил о приватизации власти в России

Пока избиратели следят за политическими баталиями, в верхах идёт совсем другой процесс. Политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв объяснил, почему элиты поляризуются, а власть приватизируется через госкорпорации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Жительница Екатер...
- Кто тащит предате...
- Лидеры СНГ призна...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым